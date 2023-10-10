Комова (Евсюкова) Евдокия Иосифова
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смерти10.12.1899
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Евсюков Иосиф Николаев
Бракосочетание
02.10.1883
Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Покровская церковь
Рождение ребёнка
03.05.1890
Дочь: Пелагея Егорова
Отец ребёнка: Комов Георгий Ксенофонтов
Рождение ребёнка
23.08.1891
Дочь: Наталья Егорова
Отец ребёнка: Комов Георгий Ксенофонтов
Рождение ребёнка
19.02.1893
Сын: Комов Иван Егоров
Отец ребёнка: Комов Георгий Ксенофонтов
Рождение ребёнка
08.09.1896
Сын: Комов Петр Егоров
Отец ребёнка: Комов Георгий Ксенофонтов
Смерть
10.12.1899
Причина смерти: от чахотки