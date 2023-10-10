Комова (Евсюкова) Евдокия Иосифова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комова (Евсюкова) Евдокия Иосифова

Место рождения

Долгуша, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1867

Дата смерти

10.12.1899

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Евсюков Иосиф Николаев

Мать: Евсюкова Мария Григорьева

Долгуша, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
02.10.1883

Муж: Комов Георгий Ксенофонтов

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Покровская церковь
Рождение ребёнка
03.05.1890

Дочь: Пелагея Егорова

Отец ребёнка: Комов Георгий Ксенофонтов

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
23.08.1891

Дочь: Наталья Егорова

Отец ребёнка: Комов Георгий Ксенофонтов

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
19.02.1893

Сын: Комов Иван Егоров

Отец ребёнка: Комов Георгий Ксенофонтов

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
08.09.1896

Сын: Комов Петр Егоров

Отец ребёнка: Комов Георгий Ксенофонтов

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
10.12.1899
Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Причина смерти: от чахотки
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