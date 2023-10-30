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Евсюкова Мария Григорьева

Место рождения

Долгуша, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Долгуша, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Комова Евдокия Иосифова

Отец ребёнка: Евсюков Иосиф Николаев

Долгуша, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
09.10.1871

Дочь: Пелагея Иосифова

Отец ребёнка: Евсюков Иосиф Николаев

Долгуша, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
13.03.1875

Дочь: Дарья Иосифова

Отец ребёнка: Евсюков Иосиф Николаев

Долгуша, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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