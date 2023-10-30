Евсюкова Мария Григорьева
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Комова Евдокия Иосифова
Отец ребёнка: Евсюков Иосиф Николаев
Рождение ребёнка
09.10.1871
Дочь: Пелагея Иосифова
Отец ребёнка: Евсюков Иосиф Николаев
Рождение ребёнка
13.03.1875
Дочь: Дарья Иосифова
Отец ребёнка: Евсюков Иосиф Николаев
Смерть
Неизвестно