Бартенев Афанасий Петрович
Место рожденияд. Ветренка, Фатежский уезд, Курская волость.
Дата рождения1843
Дата смертиПосле 1917
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1843
д. Ветренка, Фатежский уезд, Курская волость.
Рождение ребёнка
Около 1880
Сын: Бартенев Марк Афанасьевич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
С 1888
Полыновка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1899
Дочь: Кулагина АгафИя Афанасьевна
Мать ребёнка: не указана
р. Башкортостан, деревня Полыновка, Федоровский р-он
Смерть
После 1917