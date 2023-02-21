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Бартенев Афанасий Петрович

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Место рождения

д. Ветренка, Фатежский уезд, Курская волость.

Дата рождения

1843

Дата смерти

После 1917

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Бартенев Петр Афанасьевич

Мать: Бартенева Матрена Леонова

д. Ветренка, Фатежский уезд, Курская волость.
Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Бартенев Марк Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
С 1888
Полыновка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1899

Дочь: Кулагина АгафИя Афанасьевна

Мать ребёнка: не указана

р. Башкортостан, деревня Полыновка, Федоровский р-он
Смерть
После 1917
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