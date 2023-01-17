Кулагина (Бартенева) АгафИя Афанасьевна
Место рожденияр. Башкортостан, деревня Полыновка, Федоровский р-он
Дата рожденияОколо 1899
Дата смерти1960
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1899
Отец: Бартенев Афанасий Петрович
Мать: не указана
р. Башкортостан, деревня Полыновка, Федоровский р-он
Место жительства
С 1899
Полыновка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.01.1933
Дочь: Клюкина Елена Федоровна
Отец ребёнка: Кулагин Федор Лукяныч
Рождение ребёнка
До 1933
Дочь: Кулагина Полина Федоровна
Отец ребёнка: Кулагин Федор Лукяныч
Предположительно хутор Красный Лог Федоровского р-она, р. Башкортостан
Рождение ребёнка
До 1933
Сын: Кулагин Дмитрий Федорович
Отец ребёнка: Кулагин Федор Лукяныч
Предположительно хутор Красный Лог Федоровского р-она р. Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1960