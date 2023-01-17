Кулагина (Бартенева) АгафИя Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулагина (Бартенева) АгафИя Афанасьевна

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Место рождения

р. Башкортостан, деревня Полыновка, Федоровский р-он

Дата рождения

Около 1899

Дата смерти

1960

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1899

Отец: Бартенев Афанасий Петрович

Мать: не указана

р. Башкортостан, деревня Полыновка, Федоровский р-он
Место жительства
С 1899
Полыновка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.01.1933

Дочь: Клюкина Елена Федоровна

Отец ребёнка: Кулагин Федор Лукяныч

Рождение ребёнка
До 1933

Дочь: Кулагина Полина Федоровна

Отец ребёнка: Кулагин Федор Лукяныч

Предположительно хутор Красный Лог Федоровского р-она, р. Башкортостан
Рождение ребёнка
До 1933

Сын: Кулагин Дмитрий Федорович

Отец ребёнка: Кулагин Федор Лукяныч

Предположительно хутор Красный Лог Федоровского р-она р. Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулагин Федор Лукяныч

Смерть
1960
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