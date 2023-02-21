Бартенев Марк Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: Бартенев Афанасий Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.08.1933
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно
Могила Марка Афанасьевича вместе с женой находится на деревенском кладбище в Полыновке Федоровского района республики Башкортостан.