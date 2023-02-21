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Бартенев Марк Афанасьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1843 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Бартенев Афанасий Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.08.1933

Сын: Бартенев Петр Маркович

Мать ребёнка: не указана

Полыновка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
Полыновка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Могила Марка Афанасьевича вместе с женой находится на деревенском кладбище в Полыновке Федоровского района республики Башкортостан.
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