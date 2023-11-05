Аверкиев Алексей Владиммирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аверкиев Алексей Владиммирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.1980

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1980

Отец: Аверкиев Владимир Валентинович

Мать: Аверкиева Наталья Александровна

Рождение ребёнка
20.09.2008

Сын: Аверкиев Артём Алексеевич

Мать ребёнка: Аверкиева Юлия Александровна

Рождение ребёнка
04.08.2013

Сын: Аверкиев Данил Алексеевич

Мать ребёнка: Аверкиева Юлия Александровна

Рождение ребёнка
08.11.2015

Сын: Аверкиев Андрей Алексеевич

Мать ребёнка: Аверкиева Юлия Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аверкиева Юлия Александровна

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