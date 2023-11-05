Аверкиев Алексей Владиммирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.04.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1980
Рождение ребёнка
20.09.2008
Сын: Аверкиев Артём Алексеевич
Мать ребёнка: Аверкиева Юлия Александровна
Рождение ребёнка
04.08.2013
Сын: Аверкиев Данил Алексеевич
Мать ребёнка: Аверкиева Юлия Александровна
Рождение ребёнка
08.11.2015
Сын: Аверкиев Андрей Алексеевич
Мать ребёнка: Аверкиева Юлия Александровна
Бракосочетание
Неизвестно