Аверкиева Юлия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.07.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.09.2008
Сын: Аверкиев Артём Алексеевич
Отец ребёнка: Аверкиев Алексей Владимирович
Рождение ребёнка
04.08.2013
Сын: Аверкиев Данил Алексеевич
Отец ребёнка: Аверкиев Алексей Владимирович
Рождение ребёнка
08.11.2015
Сын: Аверкиев Андрей Алексеевич
Отец ребёнка: Аверкиев Алексей Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно