Аверкиева Юлия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аверкиева Юлия Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1982

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.09.2008

Сын: Аверкиев Артём Алексеевич

Отец ребёнка: Аверкиев Алексей Владимирович

Рождение ребёнка
04.08.2013

Сын: Аверкиев Данил Алексеевич

Отец ребёнка: Аверкиев Алексей Владимирович

Рождение ребёнка
08.11.2015

Сын: Аверкиев Андрей Алексеевич

Отец ребёнка: Аверкиев Алексей Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аверкиев Алексей Владимирович

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