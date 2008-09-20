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Аверкиев Артём Алексеевич
Аверкиев Артём Алексеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.09.2008
Пол
Мужской
Отец
Аверкиев Алексей Владимирович
1980 г.р.
Мать
Аверкиева Юлия Александровна
1982 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.2008
Отец:
Аверкиев Алексей Владимирович
Мать:
Аверкиева Юлия Александровна
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