Камалетдинов (Исмагилова) Бибисара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Камалетдинов (Исмагилова) Бибисара

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Место рождения

Республика Татарстан

Дата рождения

24.05.1912

Дата смерти

11.05.2001

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1894 г.р.

Дети

1938 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
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Место
Комментарий
Рождение
24.05.1912

Отец: Исмагилов Бахтигарай

Мать: не указана

Республика Татарстан
Рождение ребёнка
04.02.1938

Дочь: Хандеев Флюра

Отец ребёнка: Камалетдинов Гарай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Камалетдинов Гарай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Камалетдинов Гарай

Смерть
11.05.2001
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Старость
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