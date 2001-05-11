Камалетдинов (Исмагилова) Бибисара
Место рожденияРеспублика Татарстан
Дата рождения24.05.1912
Дата смерти11.05.2001
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1912
Отец: Исмагилов Бахтигарай
Мать: не указана
Республика Татарстан
Рождение ребёнка
04.02.1938
Дочь: Хандеев Флюра
Отец ребёнка: Камалетдинов Гарай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Камалетдинов Гарай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Камалетдинов Гарай
Смерть
11.05.2001
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Старость