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Камалетдинов Гарай

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Место рождения

Башкортостан, Альшеевский район, Россия

Дата рождения

1894

Дата смерти

15.06.1954

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1912 г.р.

Дети

1938 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
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Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Камалетдин

Мать: не указана

Башкортостан, Альшеевский район, Россия
Рождение ребёнка
04.02.1938

Дочь: Хандеев Флюра

Мать ребёнка: Камалетдинов Бибисара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Камалетдинов Бибисара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Камалетдинов Бибисара

Смерть
15.06.1954
Причина смерти: Воспаление легких
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