Камалетдинов Гарай
Место рожденияБашкортостан, Альшеевский район, Россия
Дата рождения1894
Дата смерти15.06.1954
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Камалетдин
Мать: не указана
Башкортостан, Альшеевский район, Россия
Рождение ребёнка
04.02.1938
Дочь: Хандеев Флюра
Мать ребёнка: Камалетдинов Бибисара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Камалетдинов Бибисара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Камалетдинов Бибисара
Смерть
15.06.1954
Причина смерти: Воспаление легких