Соломония (София) Феоктистова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломония (София) Феоктистова

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Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

01.08.1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1767 г.р.

Мать

1767 г.р.

Муж

Около 1780 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1802

Отец: Феоктист Павлов

Мать: Анисия (Иванова)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
30.05.1821

Муж: Трофим Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
27.01.1824

Дочь: Агафия Трофимова

Отец ребёнка: Трофим Иванов

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Смерть
Неизвестно
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