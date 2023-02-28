Соломония (София) Феоктистова
Место рождения
Дата рождения01.08.1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1802
Отец: Феоктист Павлов
Мать: Анисия (Иванова)
Бракосочетание
30.05.1821
Муж: Трофим Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
27.01.1824
Дочь: Агафия Трофимова
Отец ребёнка: Трофим Иванов
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Смерть
Неизвестно