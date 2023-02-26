Анисия (Иванова)
Место рожденияд.Новые Пересуды Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1767
Дата смерти05.05.1807
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Новые Пересуды Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.11.1794
Муж: Феоктист Павлов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
21.06.1796
Сын: Ульян Феоктистов
Отец ребёнка: Феоктист Павлов
Рождение ребёнка
08.11.1799
Сын: Михаил Феоктистов
Отец ребёнка: Феоктист Павлов
Рождение ребёнка
01.08.1802
Дочь: Соломония (София) Феоктистова
Отец ребёнка: Феоктист Павлов
Смерть
05.05.1807
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Евдокия Феоктистова
Отец ребёнка: Феоктист Павлов