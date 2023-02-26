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Анисия (Иванова)

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Место рождения

д.Новые Пересуды Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1767

Дата смерти

05.05.1807

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1767 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Новые Пересуды Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.11.1794

Муж: Феоктист Павлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
21.06.1796

Сын: Ульян Феоктистов

Отец ребёнка: Феоктист Павлов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.11.1799

Сын: Михаил Феоктистов

Отец ребёнка: Феоктист Павлов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.08.1802

Дочь: Соломония (София) Феоктистова

Отец ребёнка: Феоктист Павлов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
05.05.1807
Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Евдокия Феоктистова

Отец ребёнка: Феоктист Павлов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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