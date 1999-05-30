Юштанов Валерий Анатольевич
Место рождения
Дата рождения19.07.1950
Дата смерти30.05.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1950
Образование
Между 01.09.1968 и 08.06.1973
Московский гидромелиоративный институт
Работа или профессия
С 05.09.1973 по 30.05.1999
05.09.1973-01.07.1976-Ногинский экспериментальный ремонтно-механический завод; инженер технолог; старший мастер; 12.07.1976-31.07.1983- Обьединение Росмелиорация Минводхоза РСФСР; старший инженер отде... Показать все
Рождение ребёнка
28.09.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Балашиха, Балашиха, Московская область
Рождение ребёнка
15.05.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
30.05.1999
Причина смерти: Острая сердечная недостаточность
Похороны
Неизвестно
Хованское кладбище участок 206 могила 2175