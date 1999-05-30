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Юштанов Валерий Анатольевич

Место рождения

Климово, Новоржевский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

19.07.1950

Дата смерти

30.05.1999

Пол

Мужской

Отец

1922 г.р.

Мать

1927 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1950

Отец: Юштанов Анатолий Михайлович

Мать: Юштанова Лилия (Лидия) Анатольевна

Климово, Новоржевский муниципальный район, Псковская область
Образование
Между 01.09.1968 и 08.06.1973
Москва, город федерального значения Москва
Московский гидромелиоративный институт
Работа или профессия
С 05.09.1973 по 30.05.1999
Москва, город федерального значения Москва
05.09.1973-01.07.1976-Ногинский экспериментальный ремонтно-механический завод; инженер технолог; старший мастер; 12.07.1976-31.07.1983- Обьединение Росмелиорация Минводхоза РСФСР; старший инженер отде... Показать все
Рождение ребёнка
28.09.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Балашиха, Балашиха, Московская область
Рождение ребёнка
15.05.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Москва, город федерального значения Москва
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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
30.05.1999
Причина смерти: Острая сердечная недостаточность
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Хованское кладбище участок 206 могила 2175