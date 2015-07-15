Юштанова (Иванова) Лилия (Лидия) Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юштанова (Иванова) Лилия (Лидия) Анатольевна

Место рождения

Гривино, Новоржевский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

14.02.1927

Дата смерти

15.07.2015

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1927

Отец: Иванов Анатолий Яковлевич

Мать: Иванова Наталья Андреевна

Гривино, Новоржевский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.07.1950

Сын: Юштанов Валерий Анатольевич

Отец ребёнка: Юштанов Анатолий Михайлович

Климово, Новоржевский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.12.1953

Сын: Юштанов Вячеслав Анатольевич

Отец ребёнка: Юштанов Анатолий Михайлович

Гривино, Новоржевский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юштанов Анатолий Михайлович

Работа или профессия
Неизвестно
с января 1947г. - 1950 -секретарь сельсовет Степанькино, февраль 1953-январь 1954 - Новоржев РАЙФО, 1954- контролер Сберкасса, последнее место работы (основное) - заместитель заведующей центральной сб... Показать все
Образование
Неизвестно
Финансовый техникум
Смерть
15.07.2015
Балашиха, Балашиха, Московская область
Похороны
Неизвестно
Балашиха, Балашиха, Московская область
Дятловское кладбище