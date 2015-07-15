Юштанова (Иванова) Лилия (Лидия) Анатольевна
Место рождения
Дата рождения14.02.1927
Дата смерти15.07.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1927
Рождение ребёнка
19.07.1950
Сын: Юштанов Валерий Анатольевич
Отец ребёнка: Юштанов Анатолий Михайлович
Климово, Новоржевский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.12.1953
Сын: Юштанов Вячеслав Анатольевич
Отец ребёнка: Юштанов Анатолий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
с января 1947г. - 1950 -секретарь сельсовет Степанькино, февраль 1953-январь 1954 - Новоржев РАЙФО, 1954- контролер Сберкасса, последнее место работы (основное) - заместитель заведующей центральной сб... Показать все
Образование
Неизвестно
Финансовый техникум
Смерть
15.07.2015
Похороны
Неизвестно
Дятловское кладбище