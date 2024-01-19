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Сосновский Тихон Александров

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Место рождения

Зарайск, Зарайск, Московская область

Дата рождения

18.03.1868

Дата смерти

06.05.1937

Пол

Мужской

Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1868

Отец: Сосновский Александр Николаевич (Заркуп2Г)

Мать: Сосновская Варвара Ивановна

Зарайск, Зарайск, Московская область
Бракосочетание
01.11.1898

Жена: Соcновская Вера Васильева

Зарайск, Зарайск, Московская область
https://ya.ru/archive/catalog/e6b094c8-96e2-4a84-a284-05945b70f88c/24 метрика о браке 01 ноя 1898 Тихон Александрович Сосновский Вера Васильева Быкова 14. 1 Зарейскій купеческій сынъ Тихонъ Александ... Показать все
Рождение ребёнка
17.08.1899

Дочь: Ольга Тихонова

Мать ребёнка: Соcновская Вера Васильева

Зарайск, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
23.11.1900

Дочь: Половнев Лидия Тихоновна Зармещдочь

Мать ребёнка: Соcновская Вера Васильева

Зарайск, Зарайск, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
Зарайск, Зарайск, Московская область
Купец
Место жительства
Неизвестно
Зарайск, Зарайск, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Коломна, Коломенский, Московская область
улица Труда, дом 9
Смерть
06.05.1937
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Похороны
Неизвестно
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
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