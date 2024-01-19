Сосновский Тихон Александров
Место рождения
Дата рождения18.03.1868
Дата смерти06.05.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1868
Бракосочетание
01.11.1898
https://ya.ru/archive/catalog/e6b094c8-96e2-4a84-a284-05945b70f88c/24 метрика о браке 01 ноя 1898 Тихон Александрович Сосновский Вера Васильева Быкова 14. 1 Зарейскій купеческій сынъ Тихонъ Александ... Показать все
Рождение ребёнка
17.08.1899
Дочь: Ольга Тихонова
Мать ребёнка: Соcновская Вера Васильева
Рождение ребёнка
23.11.1900
Дочь: Половнев Лидия Тихоновна Зармещдочь
Мать ребёнка: Соcновская Вера Васильева
Работа или профессия
Неизвестно
Купец
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Коломна, Коломенский, Московская область
улица Труда, дом 9
Смерть
06.05.1937
Похороны
Неизвестно