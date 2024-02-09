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Лелюхин Захар Алексеевич

Место рождения

Каменец, Холм-Жирковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1847

Дата смерти

Около 1915

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Лелюхин Алексей Николаевич

Мать: Лелюхина Ксения Семёновна

Каменец, Холм-Жирковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
02.05.1881 ст.

Жена: Лелюхина Анна Арсеньевна

Васильевское, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.02.1899

Сын: Лелюхин Алексей Захарович

Мать ребёнка: Лелюхина Анна Арсеньевна

Смерть
Около 1915
Печатники, Холм-Жирковский муниципальный район, Смоленская область
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