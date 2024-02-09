Лелюхин Захар Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смертиОколо 1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Бракосочетание
02.05.1881 ст.
Жена: Лелюхина Анна Арсеньевна
Васильевское, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.02.1899
Сын: Лелюхин Алексей Захарович
Мать ребёнка: Лелюхина Анна Арсеньевна
Смерть
Около 1915
Печатники, Холм-Жирковский муниципальный район, Смоленская область