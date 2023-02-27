деревня Печатники, деревня Печатники, Холм-Жирковский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Печатники

Холм-Жирковский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Бельский уезд
1245Печатники, с. вл.при рч. Соле.3949247191Церквей православных 2.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Смоленская губерния, Бельский уезд
С. Печатники34Гр. Алекс. Серг. Панина57717

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Бельский уезд, Печатниковская волость
83. Печатники, село бывшее владельческое, дворов 22, жителей 149, волостное правление (уездный город в 40 верстах), 2 церкви православные, школа, торжок 22 октября.

Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Бельский уезд, Покровская волость
770ПечатникиСело4032106116Церковь, церковно-приход. шк., мелочн. лав., земск. школа

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Холм-Жирковский район
177576Печатникидеревня55°38'00"33°23'00"N-36-019

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Холм-Жирковский муниципальный район, Печатниковское сельское поселение
66654455101д Печатникидеревня
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