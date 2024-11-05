Лелюхина (Ломоносова) Анна Арсеньевна
Место рождения
Дата рождения16.11.1862 ст.
Дата смерти1943
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1862 ст.
Бракосочетание
02.05.1881 ст.
Васильевское, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.01.1883 ст.
Отец ребёнка: Лелюхин Захар Алексеевич
Рождение ребёнка
28.06.1887
Дочь: (Лелюхина) Мария Захаровна
Отец ребёнка: Лелюхин Захар Алексеевич
Рождение ребёнка
26.05.1891 ст.
Дочь: Ковалёва (Лелюхина) Елена Захаровна
Отец ребёнка: Лелюхин Захар Алексеевич
Рождение ребёнка
06.11.1893 ст.
Отец ребёнка: Лелюхин Захар Алексеевич
Рождение ребёнка
15.06.1896 ст.
Сын: Лелюхин Дмитрий Захарович
Отец ребёнка: Лелюхин Захар Алексеевич
Рождение ребёнка
01.02.1899
Сын: Лелюхин Алексей Захарович
Отец ребёнка: Лелюхин Захар Алексеевич
Рождение ребёнка
04.05.1901 ст.
Сын: Лелюхин Николай Захарович
Отец ребёнка: Лелюхин Захар Алексеевич
Рождение ребёнка
14.09.1905 ст.
Дочь: Козлова (Лелюхина) Софья Захаровна
Отец ребёнка: Лелюхин Захар Алексеевич
Смерть
1943
Горюны, Холм-Жирковский муниципальный район, Смоленская область