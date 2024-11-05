Лелюхина (Ломоносова) Анна Арсеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лелюхина (Ломоносова) Анна Арсеньевна

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Место рождения

Крапивна, Егорьевская волость, Бельский уезд

Дата рождения

16.11.1862 ст.

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1862 ст.

Отец: Ломоносов Арсений Егоров

Мать: Ломоносова (Савинская) Елизавета Алексеевна

Крапивна, Егорьевская волость, Бельский уезд
Бракосочетание
02.05.1881 ст.

Муж: Лелюхин Захар Алексеевич

Васильевское, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.01.1883 ст.

Сын: Лелюхин Иоанн Захарович

Отец ребёнка: Лелюхин Захар Алексеевич

Васильевское, Сафоновский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.06.1887

Дочь: (Лелюхина) Мария Захаровна

Отец ребёнка: Лелюхин Захар Алексеевич

Васильевское, Сафоновский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.05.1891 ст.

Дочь: Ковалёва (Лелюхина) Елена Захаровна

Отец ребёнка: Лелюхин Захар Алексеевич

Васильевское, Сафоновский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.11.1893 ст.

Сын: Лелюхин Фёдор Захарович

Отец ребёнка: Лелюхин Захар Алексеевич

Васильевское, Сафоновский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.06.1896 ст.

Сын: Лелюхин Дмитрий Захарович

Отец ребёнка: Лелюхин Захар Алексеевич

Васильевское, Сафоновский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.02.1899

Сын: Лелюхин Алексей Захарович

Отец ребёнка: Лелюхин Захар Алексеевич

Васильевское, Сафоновский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.05.1901 ст.

Сын: Лелюхин Николай Захарович

Отец ребёнка: Лелюхин Захар Алексеевич

Васильевское, Сафоновский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.09.1905 ст.

Дочь: Козлова (Лелюхина) Софья Захаровна

Отец ребёнка: Лелюхин Захар Алексеевич

Васильевское, Сафоновский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
1943
Горюны, Холм-Жирковский муниципальный район, Смоленская область

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