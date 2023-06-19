Заводько Поликарп Кондратьевич
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смерти19.11.1921
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Бракосочетание
08.11.1898
ГАЗО Покровская церковь
Рождение ребёнка
25.08.1899
Сын: Заводько Адриан Поликарпович
Мать ребёнка: Заводько Агафья Ефремовна
ГАЗО Покровская церковь
Рождение ребёнка
29.06.1901
Сын: Заводько Петр Поликарпович
Мать ребёнка: Заводько Агафья Ефремовна
Рождение ребёнка
29.07.1903
Дочь: Серафима Поликарповна
Мать ребёнка: Заводько Агафья Ефремовна
Рождение ребёнка
07.02.1906
Сын: Заводько Федор Поликарпович
Мать ребёнка: Заводько Агафья Ефремовна
Рождение ребёнка
11.06.1907
Сын: Заводько Иван Поликарпович
Мать ребёнка: Заводько Агафья Ефремовна
Рождение ребёнка
15.03.1910
Дочь: Нина Поликарповна
Мать ребёнка: Заводько Агафья Ефремовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.11.1921