Заводько Поликарп Кондратьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заводько Поликарп Кондратьевич

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1870

Дата смерти

19.11.1921

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Заводько Кондрат Каллиникович

Мать: Заводько Устинья Максимовна

Бракосочетание
08.11.1898

Жена: Заводько Агафья Ефремовна

ГАЗО Покровская церковь
Рождение ребёнка
25.08.1899

Сын: Заводько Адриан Поликарпович

Мать ребёнка: Заводько Агафья Ефремовна

ГАЗО Покровская церковь
Рождение ребёнка
29.06.1901

Сын: Заводько Петр Поликарпович

Мать ребёнка: Заводько Агафья Ефремовна

Рождение ребёнка
29.07.1903

Дочь: Серафима Поликарповна

Мать ребёнка: Заводько Агафья Ефремовна

Рождение ребёнка
07.02.1906

Сын: Заводько Федор Поликарпович

Мать ребёнка: Заводько Агафья Ефремовна

Рождение ребёнка
11.06.1907

Сын: Заводько Иван Поликарпович

Мать ребёнка: Заводько Агафья Ефремовна

Рождение ребёнка
15.03.1910

Дочь: Нина Поликарповна

Мать ребёнка: Заводько Агафья Ефремовна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.11.1921