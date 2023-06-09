Заводько (Барилова) Устинья Максимовна
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смерти17.11.1911
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Барилов Максим
Мать: не указана
Бракосочетание
15.01.1856
Рождение ребёнка
02.01.1862
Дочь: Ксения Кондратьевна
Отец ребёнка: Заводько Кондрат Каллиникович
Рождение ребёнка
09.08.1863
Дочь: Надежда Кондратьевна
Отец ребёнка: Заводько Кондрат Каллиникович
Рождение ребёнка
06.01.1867
Сын: Заводько Иван Кондратьевич
Отец ребёнка: Заводько Кондрат Каллиникович
Рождение ребёнка
1870
Сын: Заводько Поликарп Кондратьевич
Отец ребёнка: Заводько Кондрат Каллиникович
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Елена Кондратьевна
Отец ребёнка: Заводько Кондрат Каллиникович
Рождение ребёнка
1875
Сын: Заводько Кирилл Кондратьевич
Отец ребёнка: Заводько Кондрат Каллиникович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.11.1911
Причина смерти: старость