Заводько (Барилова) Устинья Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заводько (Барилова) Устинья Максимовна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1835

Дата смерти

17.11.1911

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Барилов Максим

Мать: не указана

Бракосочетание
15.01.1856

Муж: Заводько Кондрат Каллиникович

Рождение ребёнка
02.01.1862

Дочь: Ксения Кондратьевна

Отец ребёнка: Заводько Кондрат Каллиникович

Рождение ребёнка
09.08.1863

Дочь: Надежда Кондратьевна

Отец ребёнка: Заводько Кондрат Каллиникович

Рождение ребёнка
06.01.1867

Сын: Заводько Иван Кондратьевич

Отец ребёнка: Заводько Кондрат Каллиникович

Рождение ребёнка
1870

Сын: Заводько Поликарп Кондратьевич

Отец ребёнка: Заводько Кондрат Каллиникович

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Елена Кондратьевна

Отец ребёнка: Заводько Кондрат Каллиникович

Рождение ребёнка
1875

Сын: Заводько Кирилл Кондратьевич

Отец ребёнка: Заводько Кондрат Каллиникович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.11.1911
Причина смерти: старость