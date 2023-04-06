Заводько (Селезнева) Агафья Ефремовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заводько (Селезнева) Агафья Ефремовна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1879

Дата смерти

1947

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Селезнев Ефрем Терентьевич

Мать: Селезнева Матрона Филипповна

Бракосочетание
08.11.1898

Муж: Заводько Поликарп Кондратьевич

ГАЗО Покровская церковь
Рождение ребёнка
25.08.1899

Сын: Заводько Адриан Поликарпович

Отец ребёнка: Заводько Поликарп Кондратьевич

ГАЗО Покровская церковь
Рождение ребёнка
29.06.1901

Сын: Заводько Петр Поликарпович

Отец ребёнка: Заводько Поликарп Кондратьевич

Рождение ребёнка
29.07.1903

Дочь: Серафима Поликарповна

Отец ребёнка: Заводько Поликарп Кондратьевич

Рождение ребёнка
07.02.1906

Сын: Заводько Федор Поликарпович

Отец ребёнка: Заводько Поликарп Кондратьевич

Рождение ребёнка
11.06.1907

Сын: Заводько Иван Поликарпович

Отец ребёнка: Заводько Поликарп Кондратьевич

Рождение ребёнка
15.03.1910

Дочь: Нина Поликарповна

Отец ребёнка: Заводько Поликарп Кондратьевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
1947
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