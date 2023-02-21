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Никитин Илья Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.07.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1887

Отец: Никитин Федор Тимофеев

Мать: Анна Кириллова

Рождение ребёнка
10.08.1910

Дочь: Вера Ильинична

Мать ребёнка: Александра Косьмина

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Никитин Михаил Ильич

Мать ребёнка: Александра Косьмина

Рождение ребёнка
12.12.1913

Дочь: Анастасия Ильинична

Мать ребёнка: Александра Косьмина

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
09.02.1921

Дочь: Удалова Татьяна Ильинична

Мать ребёнка: Александра Косьмина

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра Косьмина

Смерть
Неизвестно
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