Никитин Илья Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.07.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1887
Отец: Никитин Федор Тимофеев
Мать: Анна Кириллова
Рождение ребёнка
10.08.1910
Дочь: Вера Ильинична
Мать ребёнка: Александра Косьмина
Рождение ребёнка
1912
Сын: Никитин Михаил Ильич
Мать ребёнка: Александра Косьмина
Рождение ребёнка
12.12.1913
Дочь: Анастасия Ильинична
Мать ребёнка: Александра Косьмина
Рождение ребёнка
09.02.1921
Дочь: Удалова Татьяна Ильинична
Мать ребёнка: Александра Косьмина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра Косьмина
Смерть
Неизвестно