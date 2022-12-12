Анна Кириллова
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Кирилл Терентьев
Мать: не указана
Бракосочетание
20.02.1880
Рождение ребёнка
1881
Сын: Никитин Иван Федоров
Отец ребёнка: Никитин Федор Тимофеев
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Никитин Федор Тимофеев
Рождение ребёнка
19.07.1887
Отец ребёнка: Никитин Федор Тимофеев
Рождение ребёнка
14.10.1891
Отец ребёнка: Никитин Федор Тимофеев
Рождение ребёнка
08.05.1894
Сын: Никитин Дмитрий Федорович
Отец ребёнка: Никитин Федор Тимофеев
Рождение ребёнка
05.02.1897
Дочь: Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Никитин Федор Тимофеев
Рождение ребёнка
16.05.1899
Отец ребёнка: Никитин Федор Тимофеев
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Никитин Федор Тимофеев
Смерть
После 1917