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Анна Кириллова

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Место рождения

Дуплище, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1864

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Кирилл Терентьев

Мать: не указана

Дуплище, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
20.02.1880

Муж: Никитин Федор Тимофеев

Рождение ребёнка
1881

Сын: Никитин Иван Федоров

Отец ребёнка: Никитин Федор Тимофеев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Никитин Игнат Федорович

Отец ребёнка: Никитин Федор Тимофеев

Рождение ребёнка
19.07.1887

Сын: Никитин Илья Федорович

Отец ребёнка: Никитин Федор Тимофеев

Рождение ребёнка
14.10.1891

Сын: Никитин Иван Федорович

Отец ребёнка: Никитин Федор Тимофеев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
08.05.1894

Сын: Никитин Дмитрий Федорович

Отец ребёнка: Никитин Федор Тимофеев

Рождение ребёнка
05.02.1897

Дочь: Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Никитин Федор Тимофеев

Рождение ребёнка
16.05.1899

Сын: Никитин Федор Федорович

Отец ребёнка: Никитин Федор Тимофеев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Никитин Федор Тимофеев

Смерть
После 1917
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