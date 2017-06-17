Удалова (Никитина) Татьяна Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Удалова (Никитина) Татьяна Ильинична

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Место рождения

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

09.02.1921

Дата смерти

17.06.2017

Пол

Женский

Отец

1887 г.р.

Мать

1889 г.р.

Муж

1918 г.р.

Дети

1951 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1921

Отец: Никитин Илья Федорович

Мать: Александра Косьмина

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
10.06.1948

Муж: Удалов Петр Иванович

Березовка, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
02.02.1951

Дочь: Яцура Нина Петровна

Отец ребёнка: Удалов Петр Иванович

Березовка, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
22.05.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Удалов Петр Иванович

Березовка, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
17.06.2017
Березовка, Липецкая область, Россия
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