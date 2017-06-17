Удалова (Никитина) Татьяна Ильинична
Место рождения
Дата рождения09.02.1921
Дата смерти17.06.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1921
Отец: Никитин Илья Федорович
Мать: Александра Косьмина
Бракосочетание
10.06.1948
Муж: Удалов Петр Иванович
Рождение ребёнка
02.02.1951
Дочь: Яцура Нина Петровна
Отец ребёнка: Удалов Петр Иванович
Рождение ребёнка
22.05.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Удалов Петр Иванович
Смерть
17.06.2017
Березовка, Липецкая область, Россия