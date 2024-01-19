Манаев Камалетдин Фаритдинов
Место рождения
Дата рождения21.10.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1877
Отец: Хуснутдинов Фаритдин
Мать: Хуснутдинова Сатдика
Рождение ребёнка
17.10.1906
Сын: Манаев Биктимир Камалетдинов
Мать ребёнка: Манаева Гульсылу
Рождение ребёнка
20.09.1913
Сын: Манаев Ахкаметдин Камалетдинов
Мать ребёнка: Манаева Гульсылу
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Манаева Гульсылу
Смерть
Неизвестно