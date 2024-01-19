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Манаев Камалетдин Фаритдинов

Место рождения

Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

21.10.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1877

Отец: Хуснутдинов Фаритдин

Мать: Хуснутдинова Сатдика

Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.10.1906

Сын: Манаев Биктимир Камалетдинов

Мать ребёнка: Манаева Гульсылу

Рождение ребёнка
20.09.1913

Сын: Манаев Ахкаметдин Камалетдинов

Мать ребёнка: Манаева Гульсылу

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Манаева Гульсылу

Смерть
Неизвестно
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