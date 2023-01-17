Буриказганово
Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2440Бирюказганова, деревня.при рч. Бирюказгане.1627147441446Мщ. 400 - 400. Тп. 41 - 46. — Мечеть 1. Училище. Мельница водяная. Лесной промысел.Показать скан
2441Бирюказганова, деревня.при рч. Асаве.173231218Т. —Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1555. Бирюказганова, деревня бывшая государственная, при речке Бирюказгане, дворов 182, жителей 1115, мечеть, школа
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
5Бирюказган, д. при руч. Бирюказгане, прос. дор., 2 мечети, 3 бак. лав., х.-з. маг., медрес.156293870895Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
523310Буриказгановосело53°43'00"55°47'00"N-40-076
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Стерлитамакский муниципальный район, Сельское поселение Буриказгановский сельсовет
80649428101с Буриказгановосело