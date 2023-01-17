село Буриказганово, село Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Буриказганово

Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд
2440Бирюказганова, деревня.при рч. Бирюказгане.1627147441446Мщ. 400 - 400. Тп. 41 - 46. — Мечеть 1. Училище. Мельница водяная. Лесной промысел.
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2441Бирюказганова, деревня.при рч. Асаве.173231218Т. —
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд, Рязановская волость
1555. Бирюказганова, деревня бывшая государственная, при речке Бирюказгане, дворов 182, жителей 1115, мечеть, школа

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Стерлитамакский уезд, Рязановская волость
5Бирюказган, д. при руч. Бирюказгане, прос. дор., 2 мечети, 3 бак. лав., х.-з. маг., медрес.156293870895Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Стерлитамакский район
523310Буриказгановосело53°43'00"55°47'00"N-40-076

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Стерлитамакский муниципальный район, Сельское поселение Буриказгановский сельсовет
80649428101с Буриказгановосело
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