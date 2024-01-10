Манаева (Насретдинова) Гульсылу — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манаева (Насретдинова) Гульсылу

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.10.1906

Сын: Манаев Биктимир Камалетдинов

Отец ребёнка: Манаев Камалетдин Фаритдинов

Рождение ребёнка
20.09.1913

Сын: Манаев Ахкаметдин Камалетдинов

Отец ребёнка: Манаев Камалетдин Фаритдинов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Манаев Камалетдин Фаритдинов

Смерть
Неизвестно
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