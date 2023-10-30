Чуркин Максим Маркович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧуркин Максим Маркович

Чуркин Максим Маркович

Место рождения

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Чуркин Марко Перфильевич

Мать: не указана

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Евгения Максимовна

Мать ребёнка: Чуркина Александра Прохоровна

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Акулина Максимовна

Мать ребёнка: Чуркина Александра Прохоровна

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Матрена Максимовна

Мать ребёнка: Чуркина Александра Прохоровна

Рождение ребёнка
1825

Сын: Чуркин Григорий Максимович

Мать ребёнка: Чуркина Александра Прохоровна

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Чуркин Гаврило Максимович

Мать ребёнка: Чуркина Александра Прохоровна

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чуркина Александра Прохоровна

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close