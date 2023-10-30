Чуркин Максим Маркович
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Чуркин Марко Перфильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Евгения Максимовна
Мать ребёнка: Чуркина Александра Прохоровна
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Акулина Максимовна
Мать ребёнка: Чуркина Александра Прохоровна
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Матрена Максимовна
Мать ребёнка: Чуркина Александра Прохоровна
Рождение ребёнка
1825
Сын: Чуркин Григорий Максимович
Мать ребёнка: Чуркина Александра Прохоровна
Рождение ребёнка
1839
Сын: Чуркин Гаврило Максимович
Мать ребёнка: Чуркина Александра Прохоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно