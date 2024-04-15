Чуркина Александра Прохоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуркина Александра Прохоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Евгения Максимовна

Отец ребёнка: Чуркин Максим Маркович

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Акулина Максимовна

Отец ребёнка: Чуркин Максим Маркович

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Матрона Максимовна

Отец ребёнка: Чуркин Максим Маркович

Рождение ребёнка
1825

Сын: Чуркин Григорий Максимович

Отец ребёнка: Чуркин Максим Маркович

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Чуркин Гаврило Максимович

Отец ребёнка: Чуркин Максим Маркович

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чуркин Максим Маркович

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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