Чуркина Александра Прохоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Евгения Максимовна
Отец ребёнка: Чуркин Максим Маркович
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Акулина Максимовна
Отец ребёнка: Чуркин Максим Маркович
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Матрона Максимовна
Отец ребёнка: Чуркин Максим Маркович
Рождение ребёнка
1825
Сын: Чуркин Григорий Максимович
Отец ребёнка: Чуркин Максим Маркович
Рождение ребёнка
1839
Сын: Чуркин Гаврило Максимович
Отец ребёнка: Чуркин Максим Маркович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно