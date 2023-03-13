Конновъ Архипъ
Место рожденияДворянская Терешка
Дата рождения1757
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Конновъ Николай
Дворянская Терешка
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Матрена
Мать ребёнка: Коннова Анна Карпова
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Коннова Анна Карпова
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Коннова Анна Карпова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коннова Анна Карпова