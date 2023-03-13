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Конновъ Архипъ

Место рождения

Дворянская Терешка

Дата рождения

1757

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Конновъ Николай

Мать: Коннова Татьяна Савельева

Дворянская Терешка
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Коннова Анна Карпова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Коннова Анна Карпова

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Коннова Анна Карпова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коннова Анна Карпова