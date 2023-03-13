Коннова Анна Карпова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коннова Анна Карпова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1757 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Конновъ Архипъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Конновъ Архипъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Конновъ Архипъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Конновъ Архипъ