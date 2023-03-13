Коннова Анна Карпова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Конновъ Архипъ
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Конновъ Архипъ
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Конновъ Архипъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Конновъ Архипъ