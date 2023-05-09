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Морозова Мария Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Дмитрий Ефимович

Отец ребёнка: Морозов Ефим Власович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Харлампий Ефимович

Отец ребёнка: Морозов Ефим Власович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матвеева Евдокия Ефимовна

Отец ребёнка: Морозов Ефим Власович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Иван Ефимович

Отец ребёнка: Морозов Ефим Власович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Альфий Ефимович

Отец ребёнка: Морозов Ефим Власович

Смерть
Неизвестно