Морозов Иван Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозов Иван Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Морозов Ефим Власович

Мать: Морозова Мария Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Александр Иванович

Мать ребёнка: Морозова Меланья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Морозова Татьяна Ивановнв

Мать ребёнка: Морозова Меланья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Юрий Иванович

Мать ребёнка: Морозова Меланья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозова Меланья

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