Морозов Иван Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Морозов Ефим Власович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морозов Александр Иванович
Мать ребёнка: Морозова Меланья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Морозова Татьяна Ивановнв
Мать ребёнка: Морозова Меланья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Морозова Меланья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Морозова Меланья