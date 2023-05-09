Морозов Ефим Власович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Морозов Влас
Мать: Морозова Анисия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Морозова Мария Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морозов Харлампий Ефимович
Мать ребёнка: Морозова Мария Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матвеева Евдокия Ефимовна
Мать ребёнка: Морозова Мария Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Морозова Мария Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Морозова Мария Гавриловна
Смерть
Неизвестно