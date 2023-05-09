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Морозов Ефим Власович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Морозов Влас

Мать: Морозова Анисия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Дмитрий Ефимович

Мать ребёнка: Морозова Мария Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Харлампий Ефимович

Мать ребёнка: Морозова Мария Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матвеева Евдокия Ефимовна

Мать ребёнка: Морозова Мария Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Иван Ефимович

Мать ребёнка: Морозова Мария Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Альфий Ефимович

Мать ребёнка: Морозова Мария Гавриловна

Смерть
Неизвестно
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