Мусихина Ксения Козьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мусихина Ксения Козьмина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1680

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1680 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1703

Сын: Мусихин Лука Кондратьев

Отец ребёнка: Мусихин Кондратий Иванов

Рождение ребёнка
Около 1705

Дочь: Парасковья Кондратьева

Отец ребёнка: Мусихин Кондратий Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мусихин Кондратий Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Московкинской, Троицкая волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710
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