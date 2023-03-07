Мусихин Лука Кондратьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1703
Дата смертиПосле 1710
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1703
Отец: Мусихин Кондратий Иванов
Мать: Мусихина Ксения Козьмина
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Московкинской, Троицкая волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710