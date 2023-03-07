Мусихин Кондратий Иванов
Место рожденияПочинок вновь над р. Поломкою, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1680
Дата смертиПосле 1710
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1680
Отец: Мусихин Иван (Ивашко) Минеев
Мать: не указана
Починок вновь над р. Поломкою, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1703
Мать ребёнка: Мусихина Ксения Козьмина
Рождение ребёнка
Около 1705
Дочь: Парасковья Кондратьева
Мать ребёнка: Мусихина Ксения Козьмина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мусихина Ксения Козьмина
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Московкинской, Троицкая волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710