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Мусихин Кондратий Иванов

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Место рождения

Починок вновь над р. Поломкою, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1680

Дата смерти

После 1710

Пол

Мужской

Отец

Около 1658 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1680 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680

Отец: Мусихин Иван (Ивашко) Минеев

Мать: не указана

Починок вновь над р. Поломкою, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1703

Сын: Мусихин Лука Кондратьев

Мать ребёнка: Мусихина Ксения Козьмина

Рождение ребёнка
Около 1705

Дочь: Парасковья Кондратьева

Мать ребёнка: Мусихина Ксения Козьмина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мусихина Ксения Козьмина

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Московкинской, Троицкая волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710
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