Локтистов Никита Павлович
Место рождения
Дата рожденияС 1847 по 1851 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
С 1847 по 1851 ст.
Исповедные ведомости Московская губерния Подольский уезд Церкви Подольского уезда 1 января 1855 — 31 декабря 1855 ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1708, стр. 320
Рождение ребёнка
Около 1884
Дочь: Миридонова (Локтистова) Александра Никитична
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
25.07.1905 ст.
оба супруга вторым браком 1 января 1905 — 31 декабря 1905 ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №3445, стр. 71
Смерть
Неизвестно