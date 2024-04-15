Локтистов Никита Павлович С 1847 по 1851 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Локтистов Никита Павлович

Место рождения

Ботвинино, Чехов, Московская область

Дата рождения

С 1847 по 1851 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1847 по 1851 ст.

Отец: Локтистов Павел Прохорович

Мать: Локтистова Гликерия Дмитриевна

Ботвинино, Чехов, Московская область
Исповедные ведомости Московская губерния Подольский уезд Церкви Подольского уезда 1 января 1855 — 31 декабря 1855 ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1708, стр. 320
Рождение ребёнка
Около 1884

Дочь: Миридонова (Локтистова) Александра Никитична

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
25.07.1905 ст.

Жена: Романова Ольга Алексеевна

Ботвинино, Чехов, Московская область
оба супруга вторым браком 1 января 1905 — 31 декабря 1905 ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №3445, стр. 71
Смерть
Неизвестно

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