Локтистов Павел Прохорович С 1822 по 1823 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Локтистов Павел Прохорович

Место рождения

Ботвинино, Чехов, Московская область

Дата рождения

С 1822 по 1823 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1822 по 1823 ст.

Отец: Локтистов Прохор Николаевич

Мать: Локтистова Прасковья Давыдова

Ботвинино, Чехов, Московская область
Исповедные ведомости Московская губерния Московский уезд Церкви города Подольска 1 января 1847 — 31 декабря 1847 ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1539, стр. 75
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Локтистова Гликерия Дмитриевна

Исповедные ведомости Московская губерния Подольский уезд Церкви города Подольска и Подольского уезда 1 января 1853 — 31 декабря 1853 ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1664, стр. 78 - указан... Показать все
Рождение ребёнка
С 1845 по 1846 ст.

Дочь: Локтистова Анастасия Павловна

Мать ребёнка: Локтистова Гликерия Дмитриевна

Ботвинино, Чехов, Московская область
Исповедные ведомости Московская губерния Подольский уезд Церкви города Подольска и Подольского уезда 1 января 1853 — 31 декабря 1853 ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1664, стр. 78
Рождение ребёнка
С 1847 по 1851 ст.

Сын: Локтистов Никита Павлович

Мать ребёнка: Локтистова Гликерия Дмитриевна

Ботвинино, Чехов, Московская область
Исповедные ведомости Московская губерния Подольский уезд Церкви Подольского уезда 1 января 1855 — 31 декабря 1855 ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1708, стр. 320
Рождение ребёнка
01.10.1848 ст.

Сын: Локтистов Андрей Павлович

Мать ребёнка: Локтистова Гликерия Дмитриевна

Ботвинино, Чехов, Московская область
1 января 1848 — 31 декабря 1848 ЦГА Москвы, фонд №203, опись №745, дело №1769, стр. 1222 Исповедные ведомости Московская губерния Подольский уезд Церкви города Подольска и Подольского уезда 1 января 1... Показать все
Рождение ребёнка
21.12.1852 ст.

Сын: Локтистов Федор Павлович

Мать ребёнка: Локтистова Гликерия Дмитриевна

Ботвинино, Чехов, Московская область
1 января 1852 — 31 декабря 1852 ЦГА Москвы, фонд №203, опись №745, дело №1872, стр. 136 Исповедные ведомости Московская губерния Подольский уезд Церкви города Подольска и Подольского уезда 1 января 1... Показать все
Рождение ребёнка
1855 ст.

Дочь: Локтистова Ольга Павловна

Мать ребёнка: Локтистова Гликерия Дмитриевна

Ботвинино, Чехов, Московская область
Исповедные ведомости Московская губерния Подольский уезд Церкви Подольского уезда 1 января 1855 — 31 декабря 1855 ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1708, стр. 320
Смерть
Неизвестно

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