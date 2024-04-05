Локтистов Павел Прохорович
Место рождения
Дата рожденияС 1822 по 1823 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
С 1822 по 1823 ст.
Исповедные ведомости Московская губерния Московский уезд Церкви города Подольска 1 января 1847 — 31 декабря 1847 ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1539, стр. 75
Бракосочетание
Неизвестно
Исповедные ведомости Московская губерния Подольский уезд Церкви города Подольска и Подольского уезда 1 января 1853 — 31 декабря 1853 ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1664, стр. 78 - указан... Показать все
Рождение ребёнка
С 1845 по 1846 ст.
Дочь: Локтистова Анастасия Павловна
Мать ребёнка: Локтистова Гликерия Дмитриевна
Исповедные ведомости Московская губерния Подольский уезд Церкви города Подольска и Подольского уезда 1 января 1853 — 31 декабря 1853 ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1664, стр. 78
Рождение ребёнка
С 1847 по 1851 ст.
Сын: Локтистов Никита Павлович
Мать ребёнка: Локтистова Гликерия Дмитриевна
Исповедные ведомости Московская губерния Подольский уезд Церкви Подольского уезда 1 января 1855 — 31 декабря 1855 ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1708, стр. 320
Рождение ребёнка
01.10.1848 ст.
Сын: Локтистов Андрей Павлович
Мать ребёнка: Локтистова Гликерия Дмитриевна
1 января 1848 — 31 декабря 1848 ЦГА Москвы, фонд №203, опись №745, дело №1769, стр. 1222 Исповедные ведомости Московская губерния Подольский уезд Церкви города Подольска и Подольского уезда 1 января 1... Показать все
Рождение ребёнка
21.12.1852 ст.
Мать ребёнка: Локтистова Гликерия Дмитриевна
1 января 1852 — 31 декабря 1852 ЦГА Москвы, фонд №203, опись №745, дело №1872, стр. 136 Исповедные ведомости Московская губерния Подольский уезд Церкви города Подольска и Подольского уезда 1 января 1... Показать все
Рождение ребёнка
1855 ст.
Дочь: Локтистова Ольга Павловна
Мать ребёнка: Локтистова Гликерия Дмитриевна
Исповедные ведомости Московская губерния Подольский уезд Церкви Подольского уезда 1 января 1855 — 31 декабря 1855 ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1708, стр. 320
Смерть
Неизвестно