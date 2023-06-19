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Македонский Федор Антонович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1882

Дата смерти

10.03.1916

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Македонский Антон Федорович

Мать: Македонская Анна Яковлевна

Бракосочетание
24.01.1910

Жена: Македонская Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
27.11.1910

Дочь: Варвара Федоровна

Мать ребёнка: Македонская Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
19.03.1914

Сын: Македонский Василий Федорович

Мать ребёнка: Македонская Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
14.08.1916

Сын: Македонский Антон Федорович

Мать ребёнка: Македонская Анастасия Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.03.1916
Причина смерти: живот