Македонский Федор Антонович
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смерти10.03.1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Бракосочетание
24.01.1910
Рождение ребёнка
27.11.1910
Дочь: Варвара Федоровна
Мать ребёнка: Македонская Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
19.03.1914
Сын: Македонский Василий Федорович
Мать ребёнка: Македонская Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
14.08.1916
Сын: Македонский Антон Федорович
Мать ребёнка: Македонская Анастасия Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.03.1916
Причина смерти: живот