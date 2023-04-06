Македонская Анна Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Черненко Мария Антоновна
Отец ребёнка: Македонский Антон Федорович
Рождение ребёнка
1875
Сын: Македонский Иосиф Антонович
Отец ребёнка: Македонский Антон Федорович
Рождение ребёнка
23.10.1880
Дочь: Кислинская Феодора Антоновна
Отец ребёнка: Македонский Антон Федорович
Рождение ребёнка
23.01.1881
Сын: Македонский Григорий Антонович
Отец ребёнка: Македонский Антон Федорович
Рождение ребёнка
1882
Сын: Македонский Федор Антонович
Отец ребёнка: Македонский Антон Федорович
Рождение ребёнка
01.08.1884
Сын: Македонский Иван Антонович
Отец ребёнка: Македонский Антон Федорович
Рождение ребёнка
1889
Сын: Македонский Константин Антонович
Отец ребёнка: Македонский Антон Федорович
Рождение ребёнка
27.09.1891
Дочь: Маркова Харитина Антоновна
Отец ребёнка: Македонский Антон Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно