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Македонская Анна Яковлевна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Черненко Мария Антоновна

Отец ребёнка: Македонский Антон Федорович

Рождение ребёнка
1875

Сын: Македонский Иосиф Антонович

Отец ребёнка: Македонский Антон Федорович

Рождение ребёнка
23.10.1880

Дочь: Кислинская Феодора Антоновна

Отец ребёнка: Македонский Антон Федорович

Рождение ребёнка
23.01.1881

Сын: Македонский Григорий Антонович

Отец ребёнка: Македонский Антон Федорович

Рождение ребёнка
1882

Сын: Македонский Федор Антонович

Отец ребёнка: Македонский Антон Федорович

Рождение ребёнка
01.08.1884

Сын: Македонский Иван Антонович

Отец ребёнка: Македонский Антон Федорович

Рождение ребёнка
1889

Сын: Македонский Константин Антонович

Отец ребёнка: Македонский Антон Федорович

Рождение ребёнка
27.09.1891

Дочь: Маркова Харитина Антоновна

Отец ребёнка: Македонский Антон Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Македонский Антон Федорович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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