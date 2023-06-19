Македонская (Цыцурина) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Македонская (Цыцурина) Анастасия Ивановна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

14.12.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1889

Отец: Цыцурин Иван Игнатьевич

Мать: Цыцурина Мария Максимовна

Бракосочетание
24.01.1910

Муж: Македонский Федор Антонович

Рождение ребёнка
27.11.1910

Дочь: Варвара Федоровна

Отец ребёнка: Македонский Федор Антонович

Рождение ребёнка
19.03.1914

Сын: Македонский Василий Федорович

Отец ребёнка: Македонский Федор Антонович

Рождение ребёнка
14.08.1916

Сын: Македонский Антон Федорович

Отец ребёнка: Македонский Федор Антонович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно