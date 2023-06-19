Македонская (Цыцурина) Анастасия Ивановна
Место рождения
Дата рождения14.12.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1889
Отец: Цыцурин Иван Игнатьевич
Бракосочетание
24.01.1910
Рождение ребёнка
27.11.1910
Дочь: Варвара Федоровна
Отец ребёнка: Македонский Федор Антонович
Рождение ребёнка
19.03.1914
Сын: Македонский Василий Федорович
Отец ребёнка: Македонский Федор Антонович
Рождение ребёнка
14.08.1916
Сын: Македонский Антон Федорович
Отец ребёнка: Македонский Федор Антонович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно