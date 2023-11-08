Полонянкин Родион Викулович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полонянкин Родион Викулович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Полонянкин Викул Иванович

Мать: Полонянкина Параскева Филипповна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Полонянкин Филипп Родионович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1860

Сын: Полонянкин Еремей Родионович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1870

Сын: Полонянкин Климентий Родионович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полонянкин Григорий Родионович

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
После 1858
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