Полонянкин Родион Викулович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Рождение ребёнка
1849
Сын: Полонянкин Филипп Родионович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1860
Сын: Полонянкин Еремей Родионович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1870
Сын: Полонянкин Климентий Родионович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полонянкин Григорий Родионович
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
После 1858