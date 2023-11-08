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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1849
Сын: Полонянкин Филипп Родионович
Отец ребёнка: Полонянкин Родион Викулович
Рождение ребёнка
1860
Сын: Полонянкин Еремей Родионович
Отец ребёнка: Полонянкин Родион Викулович
Рождение ребёнка
1870
Сын: Полонянкин Климентий Родионович
Отец ребёнка: Полонянкин Родион Викулович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полонянкин Григорий Родионович
Отец ребёнка: Полонянкин Родион Викулович
Бракосочетание
Неизвестно