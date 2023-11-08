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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Сын: Полонянкин Филипп Родионович

Отец ребёнка: Полонянкин Родион Викулович

Рождение ребёнка
1860

Сын: Полонянкин Еремей Родионович

Отец ребёнка: Полонянкин Родион Викулович

Рождение ребёнка
1870

Сын: Полонянкин Климентий Родионович

Отец ребёнка: Полонянкин Родион Викулович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полонянкин Григорий Родионович

Отец ребёнка: Полонянкин Родион Викулович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полонянкин Родион Викулович

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