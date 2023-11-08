Полонянкина Параскева Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Сын: Полонянкин Игнатий Викулович
Отец ребёнка: Полонянкин Викул Иванович
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Зиновья Викуловна
Отец ребёнка: Полонянкин Викул Иванович
Рождение ребёнка
1827
Сын: Полонянкин Лазарь Викулович
Отец ребёнка: Полонянкин Викул Иванович
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Афимья Викуловна
Отец ребёнка: Полонянкин Викул Иванович
Рождение ребёнка
1832
Сын: Полонянкин Иван Викулович
Отец ребёнка: Полонянкин Викул Иванович
Рождение ребёнка
1833
Сын: Полонянкин Родион Викулович
Отец ребёнка: Полонянкин Викул Иванович
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Настасья Викуловна
Отец ребёнка: Полонянкин Викул Иванович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Полинья (Пелагея) Викуловна
Отец ребёнка: Полонянкин Викул Иванович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Устинья Викуловна
Отец ребёнка: Полонянкин Викул Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно