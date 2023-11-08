Полонянкина Параскева Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолонянкина Параскева Филипповна

Полонянкина Параскева Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Сын: Полонянкин Игнатий Викулович

Отец ребёнка: Полонянкин Викул Иванович

Старый Шагирт, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Зиновья Викуловна

Отец ребёнка: Полонянкин Викул Иванович

Рождение ребёнка
1827

Сын: Полонянкин Лазарь Викулович

Отец ребёнка: Полонянкин Викул Иванович

Старый Шагирт, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Афимья Викуловна

Отец ребёнка: Полонянкин Викул Иванович

Рождение ребёнка
1832

Сын: Полонянкин Иван Викулович

Отец ребёнка: Полонянкин Викул Иванович

Старый Шагирт, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1833

Сын: Полонянкин Родион Викулович

Отец ребёнка: Полонянкин Викул Иванович

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Настасья Викуловна

Отец ребёнка: Полонянкин Викул Иванович

Новый Шагирт, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Полинья (Пелагея) Викуловна

Отец ребёнка: Полонянкин Викул Иванович

Новый Шагирт, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Устинья Викуловна

Отец ребёнка: Полонянкин Викул Иванович

Новый Шагирт, Куединский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полонянкин Викул Иванович

Смерть
Неизвестно
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