Астафьев Агафон Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1777
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777
Отец: Астафьев Иван Алексеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1802
Сын: Астафьев Поликарп Агафонов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Хрестина Агафонова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1807
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Астафьев Тимофей Агафонов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Фекла Агафонова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1815
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
С 1828
Крым-Сарай, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
переселение
Смерть
Неизвестно