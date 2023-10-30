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Астафьев Агафон Иванов

Место рождения

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777

Отец: Астафьев Иван Алексеев

Мать: не указана

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Астафьев Поликарп Агафонов

Мать ребёнка: не указана

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Хрестина Агафонова

Мать ребёнка: не указана

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Астафьев Семен Агафонов

Мать ребёнка: не указана

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Астафьев Тимофей Агафонов

Мать ребёнка: не указана

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Фекла Агафонова

Мать ребёнка: не указана

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Астафьев Ларион Агафонов

Мать ребёнка: не указана

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
С 1828
Крым-Сарай, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
переселение
Смерть
Неизвестно
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