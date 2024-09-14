Астафьев Семен Агафонов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807
Отец: Астафьев Агафон Иванов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
С 1828
переселение
Рождение ребёнка
Около 26.06.1832 ст.
Дочь: Болгова (Астафьева) Феврония Семенова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1847
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: Полтева (Астафьева) Евгения Семенова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно