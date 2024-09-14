Астафьев Семен Агафонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАстафьев Семен Агафонов

Астафьев Семен Агафонов

Место рождения

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: Астафьев Агафон Иванов

Мать: не указана

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Астафьева Зиновия Степанова

Место жительства
С 1828
Крым-Сарай, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
переселение
Рождение ребёнка
Около 26.06.1832 ст.

Дочь: Болгова (Астафьева) Феврония Семенова

Мать ребёнка: не указана

Крым-Сарай, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Астафьев Ларион Семенов

Мать ребёнка: не указана

Крым-Сарай, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: Полтева (Астафьева) Евгения Семенова

Мать ребёнка: не указана

Крым-Сарай, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.