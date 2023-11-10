Астафьев Тимофей Агафонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астафьев Тимофей Агафонов

Место рождения

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: Астафьев Агафон Иванов

Мать: не указана

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
С 1828
Крым-Сарай, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
переселение
Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Астафьев Прохор Тимофеев

Мать ребёнка: не указана

Крым-Сарай, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: Аграфена Тимофеева

Мать ребёнка: не указана

Крым-Сарай, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Матрена Тимофеева

Мать ребёнка: не указана

Крым-Сарай, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1851

Сын: Астафьев Пуд Тимофеев

Мать ребёнка: не указана

Крым-Сарай, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1855

Сын: Астафьев Карп Тимофеев

Мать ребёнка: не указана

Крым-Сарай, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Астафьева Наталья

Смерть
Неизвестно
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