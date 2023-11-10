Астафьев Тимофей Агафонов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809
Отец: Астафьев Агафон Иванов
Мать: не указана
Место жительства
С 1828
переселение
Рождение ребёнка
Около 1836
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1841
Дочь: Аграфена Тимофеева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Матрена Тимофеева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Астафьева Наталья
Смерть
Неизвестно