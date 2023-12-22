Крупинов Владислав Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крупинов Владислав Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.1959

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1959

Отец: Курпинов Иван Филиппович

Мать: Крупинова Юлия Ивановна

Рождение ребёнка
20.10.1984

Сын: Крупинов Роман Владиславович

Мать ребёнка: Крупинова Вера Гордеевна

Рождение ребёнка
12.02.1986

Дочь: Крупинова Наталья Владиславовна

Мать ребёнка: Крупинова Вера Гордеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крупинова Ольга Владиславовна

Мать ребёнка: Крупинова Роза

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крупинова Роза

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крупинова Вера Гордеевна

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