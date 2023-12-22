Крупинов Владислав Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.01.1959
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1959
Отец: Курпинов Иван Филиппович
Мать: Крупинова Юлия Ивановна
Рождение ребёнка
20.10.1984
Сын: Крупинов Роман Владиславович
Мать ребёнка: Крупинова Вера Гордеевна
Рождение ребёнка
12.02.1986
Дочь: Крупинова Наталья Владиславовна
Мать ребёнка: Крупинова Вера Гордеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крупинова Ольга Владиславовна
Мать ребёнка: Крупинова Роза
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Крупинова Роза
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Крупинова Вера Гордеевна