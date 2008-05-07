Крупинова (Сандомирова) Юлия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крупинова (Сандомирова) Юлия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.05.1932

Дата смерти

07.05.2008

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1932

Отец: Сандомиров иван павлович

Мать: Сандомирова анна андреевна

Рождение ребёнка
30.01.1959

Сын: Крупинов Владислав Иванович

Отец ребёнка: Курпинов Иван Филиппович

Рождение ребёнка
26.10.1965

Дочь: Охтишина Галина Ивановна

Отец ребёнка: Курпинов Иван Филиппович

Рождение ребёнка
08.10.1968

Сын: Крупинов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Курпинов Иван Филиппович

Рождение ребёнка
27.11.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Курпинов Иван Филиппович

Смерть
07.05.2008
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