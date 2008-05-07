Крупинова (Сандомирова) Юлия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.05.1932
Дата смерти07.05.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1932
Рождение ребёнка
30.01.1959
Сын: Крупинов Владислав Иванович
Отец ребёнка: Курпинов Иван Филиппович
Рождение ребёнка
26.10.1965
Дочь: Охтишина Галина Ивановна
Отец ребёнка: Курпинов Иван Филиппович
Рождение ребёнка
08.10.1968
Сын: Крупинов Владимир Иванович
Отец ребёнка: Курпинов Иван Филиппович
Рождение ребёнка
27.11.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Курпинов Иван Филиппович
Смерть
07.05.2008